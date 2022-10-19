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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты выяснить, почему подорожали бронежилеты и другое обмундирование для военных.

"Действительно, цены на самое необходимое для комплектования у мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски, - сказала она на заседании. - Действительно, проблема есть, тема актуальная. Давайте мы дадим поручение комитету по обороне и безопасности разобраться, мониторить и соответствующе действовать".

Аналогичное поручение она дала и комитету по экономической политике.

30 сентября сообщениями о ростве цен на армейские товары заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Она поручила своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Также ФАС запросила у торговых сетей "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" информацию о динамике отпускных и закупочных цен на армейские товары за август-сентябрь и объяснить обоснованность их роста.

Одновременно ведомство запросило у крупнейших российских маркетплейсов - "Яндекса", Ozon и Wildberries - информацию о ценах на армейскую экипировку и другие товары армейского назначения.

Совет Федерации Валентина Матвиенко ФАС Военторг Спортмастер
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