Власти Херсонской области сообщили о перемещении 7 тысяч человек на левый берег Днепра

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Более 7 тысяч жителей Херсонской области переместили на левый берег Днепра с момента объявления эвакуации в регионе, сообщил в среду врио губернатора Владимир Сальдо.

"Еще 40% не уехали, только началась эвакуация. Но людей предупреждают всех... Сначала были вывезены представители Снегиревского и Александровского районов. Сегодня более обширная эвакуация в сторону левого берега Днепра осуществляется из нескольких точек. По моим подсчетам, данным, которые есть у нас, уже выехало более 7 тысяч", - сказал он журналистам.

По его словам, обстановка в Херсоне сейчас спокойная, группировка военных в регионе "очень серьезная и сильная". "Но людей мы вывозим для того, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население", - добавил врио губернатора.

Во вторник Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти. В общей сложности планируется переместить до 60 тысяч жителей Херсонской области, на это уйдет порядка шести дней, сообщил ранее Сальдо.