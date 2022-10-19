Херсонская область планирует переместить жителей 4 районов на левый берег Днепра за 6 дней

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На левый берег Днепра планируется переместить до 60 тысяч жителей Херсонской области, на это уйдет порядка шести дней, сообщил врио главы области Владимир Сальдо.

"Мы подсчитывали - примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра", - сказал Сальдо в среду в эфире телеграм-канала "Соловьев Live".

Отвечая на вопрос, сколько потребуется времени на это, он отметил: "если говорить о 50-60 тысяч (человек - ИФ), то по 10 тысяч в день - шесть дней понадобится".

Накануне Сальдо сообщил, что гражданское население четырех муниципалитетов Херсонской области будет перемещено на левый берег Днепра.

"Мной было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - написал он в своем в телеграм-канале.

Он объяснил это решение "созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито".

"Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача - сохранить человеческие жизни и позволить войскам РФ эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег", - добавил он.