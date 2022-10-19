Регионы РФ пока не вводили ограничений в связи с введенными режимами. Обобщение

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Москве пока не планируется ограничений в связи с введением "уровня повышенной готовности" в части Центрального федерального округа. На территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, где указом президента РФ был объявлен режим "среднего уровня реагирования", также пока никаких ограничений не вводилось.

Указ предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Москва и другие регионы ЦФО

В Москве введение ограничений для жителей в связи с подписанными президентом РФ указами на данный момент не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - написал мэр в своём блоге в среду.

Он добавил, что во исполнение указов будут приняты необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

По словам мэра, задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и другим будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами в рабочем режиме.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что для жителей региона уровень повышенной готовности в настоящее время "не сопряжён ни с какими изменениями привычного ритма жизни". "Задачи по обеспечению экономической стабильности, безопасности и правопорядка, защите от чрезвычайных ситуаций и другие будем решать планово по отработанным схемам", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что для исполнения указов в регионе примут "все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения на территории области". "Отдельно обращаю внимание, что в настоящее время никаких решений, меняющих привычный образ жизни региона, вводить не планируется", - написал Егоров в телеграм-канале.

Кубань

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя указ президента об установлении среднего уровня реагирования в регионе, сообщил, что обстановка не требует введения каких-либо ограничений.

"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", - написал губернатор в среду в своем телеграм- канале.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ограничений на передвижение внутри региона и за его пределы не вводится.

"В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация. (...) Для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", - написал Голубев в среду в своем телеграм-канале.

Он добавил, что указом президента РФ в регионе введен средний уровень реагирования, все службы и ведомства Ростовской области уже приступили к его исполнению.

"Обо всех новых решениях и о том, какие дополнительные меры будем вводить, - в рамках тех полномочий, которыми сегодня своим указом наделил регионы глава государства, обязательно буду вас информировать", - отметил Голубев.

Воронежская область

Правительство Воронежской области после указа президента РФ о среднем уровне реагирования в регионе сообщило, что пока никакие ограничения не вводятся.

"На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики", - говорится в телеграм-канале областного правительства.

Отмечается, что на текущий момент оперативная обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения.

В Воронежской области началось формирование штаба. Первое заседание штаба состоится 20 октября.

Курская область

Глава Курской области Роман Старовойт также заявил об отсутствии ограничений на передвижение в регионе после указа президента.

"На данный момент введение новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы, не вводится. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим", - написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что первое заседание штаба по исполнению указа президента состоится завтра, на его уровне будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе.

Крым и Севастополь

Дополнительные ограничения в Крыму автоматически не вводятся, въезд и выезд доступны, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер. Будут сформированы штабы, и по их решению могут вводиться ограничения. Ограничений въезда и выезда в Крыму нет", - написал Крючков в своем телеграм-канале в среду.

Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму пока не планируется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Президент также ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, в Крыму уже активно идет работа по каждому из озвученных президентом направлений, дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале в среду, что дополнительные меры безопасности будут вводиться в городе исходя из складывающейся обстановки.

По его словам, сейчас в Севастополе ситуация стабильная, органы власти работают в рамках "желтого" уровня террористической опасности.

Губернатор отметил, что три пункта из указа президента вызывают у жителей много вопросов - это временное отселение жителей в безопасные районы, введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, ограничение движения транспортных средств.

Указ

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности, главы субъектов будут принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

"Ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов РФ, названных в пункте 3 настоящего Указа, режим (уровень повышенной готовности)", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

В третьем пункте данного указа на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим - средний уровень реагирования.