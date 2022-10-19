Сальдо передает власть в Херсонской области военным

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На время действия военного положения власть в Херсонской области перейдет к военным, сообщил журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем", - сказал он.

Он допустил, что может быть изменено время действия комендантского часа. Сам он пока необходимости в этом не видит.

"Нет такой надобности. День уменьшается, ночь увеличивается. Очевидно, какая-то сдвижка будет, но пока такой особой надобности нет", - сказал Сальдо.

По его словам, "уже практически весь аппарат военно-гражданской администрации" переведен на левый берег Днепра и будет работать там.

Врио губернатора при этом подчеркнул, что коммунальные службы Херсона, который находится на правом берегу Днепра, сейчас работают в обычном режиме.

"Коммунальные службы работают все, как обычно, в обычном режиме, это вы видите по городу. Всё, что нужно для того, чтобы те, кто ещё не уехал, получал обычные свои условия, к которым они привыкли. Городской транспорт работает, убирается город, подаётся энергоснабжение, газоснабжение", - сказал Сальдо.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Об эвакуации населения власти Херсонской области говорят с 13 октября. 18 октября Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра из-за участившихся ударов ВСУ и из-за угрозы разрушения плотины Каховской ГЭС. 19 октября Сальдо сообщил о переезде чиновников на левый берег Днепра, а также о запрете въезда в правобережную часть Херсонской области.