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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Формат работы школ регионов среднего режима реагирования определят губернаторы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В регионах, где введен средний уровень реагирования, формат работы школ определяют губернаторы, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов. Приоритетом в этой ситуации он назвал безопасность школьников.

19 октября президент Владимир Путин своим указом ввел средний режим реагирования в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях и Севастополе. Режим предусматривает повышенные меры безопасности и охраны важных объектов, право властей ограничивать передвижение граждан и транспорта, право проводить досмотр транспорта, а также эвакуировать людей на безопасные территории.

Еще до подписания этого указа администрация Белгородской области с учетом оперативной ситуации объявила для школ недельные каникулы с 17 октября. 20 октября губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что по многочисленным просьбам родителей продлит осенние каникулы еще на неделю. При этом он назвал эту меру вынужденной.

Белгородская область Минпросвещения Сергей Кравцов Вячеслав Гладков
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