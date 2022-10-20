Формат работы школ регионов среднего режима реагирования определят губернаторы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В регионах, где введен средний уровень реагирования, формат работы школ определяют губернаторы, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов. Приоритетом в этой ситуации он назвал безопасность школьников.

19 октября президент Владимир Путин своим указом ввел средний режим реагирования в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях и Севастополе. Режим предусматривает повышенные меры безопасности и охраны важных объектов, право властей ограничивать передвижение граждан и транспорта, право проводить досмотр транспорта, а также эвакуировать людей на безопасные территории.

Еще до подписания этого указа администрация Белгородской области с учетом оперативной ситуации объявила для школ недельные каникулы с 17 октября. 20 октября губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что по многочисленным просьбам родителей продлит осенние каникулы еще на неделю. При этом он назвал эту меру вынужденной.