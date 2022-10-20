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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Крыму под охрану возьмут еще 45 объектов

Глава Крыма допустил, что при необходимости изменит правила въезда или выезда из региона

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В связи со введением режима среднего уровня реагирования в Крыму возьмут под охрану еще около 45 объектов, сообщил телеканалу "Россия 24" глава региона Сергей Аксенов.

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"Сегодня еще дополнительно будет около 45 объектов взяты под охрану, а на отдельных она будет усилена, увеличено количество постов", - сказал он и добавил, что большинство объектов в республике уже охранялись в связи с повышенным уровнем террористической угрозы.

19 октября Крым был включен в перечень регионов, в которых президент Владимир Путин ввел средний уровень реагирования.

Этот режим предполагает усиление мер безопасности и охраны военных и других важных или потенциально опасных объектов, а также введение особого режима работы таких объектов. Также в этом режиме власти региона получают право временно отселять граждан в безопасные районы, запрещать передвижение по территории или въезд и выезд с нее, разрешать досмотры транспортных средств. Кроме того, режим дает право властям контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

19 октября представители руководства Крыма заверяли, что въезд, выезд и передвижение по региону не ограничивалось. 20 октября Аксенов допустил, что правила въезда и выезда из Крыма могут измениться, если появится необходимостьпринять меры, направленные на сохранение жизни граждан. Он пообещал принимать решение по ситуации.

"Будет необходимо (изменить правила въезда и выезда - ИФ), если это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций, то все это будет делаться, без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту", - сказал он.

Крым Сергей Аксенов Владимир Путин
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