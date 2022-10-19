Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Сальдо предупредил о риске затопления микрорайонов Херсона

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Несколько микрорайонов Херсона могут оказаться в зоне подтопления при прорыве дамбы Каховской ГЭС, это может произойти в результате ракетных ударов ВСУ по шлюзовому хозяйству, сообщил журналистам врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства. Вода поднимется, по расчетам специалистов, где-то на один - максимум полтора метра. Большая часть Херсона находится на высоком берегу, ему ничего не угрожает. Но некоторые микрорайоны областного центра, как Остров, которые ниже стоят, там может вода подняться", - объяснил чиновник.

По его словам, сейчас представители властей проводят подомовой обход в районах зоны риска и уговаривают население эвакуироваться.

"Там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время", - добавил он.

Чтобы минимизировать риски подтопления специалисты, сейчас проводят сброс воды с Каховского водохранилища.

"Каждый день уменьшается объем воды в Каховском водохранилище. Плюс, у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал... Лишняя вода туда уйдет тоже", - отметил Сальдо.

Об эвакуации населения на левый берег Днепра власти Херсонской области заговорили 13 октября. 18 октября Сальдо анонсировал переезд жителей нескольких муниципалитетов из-за участившихся ударов ВСУ и риска прорыва плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все чиновники.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин во вторник заявил, что российское военное командование располагает данными о планах армии Украины нанести массированный удар по Херсону, в частности - по плотине Каховской ГЭС.

19 октября президент Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛДНР. Сальдо уже сказал, что теперь власть в регионе перейдет к военным.

Херсон Днепр Каховская ГЭС Остров Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потеницала Японии после 40-х годов

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потеницала Японии после 40-х годов

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 10,1% - максимума за 40 лет

Что случилось этой ночью: среда, 19 октября

Военные КНДР произвели артиллерийские удары по морским буферным зонам

NASA возобновит выходы в открытый космос с борта МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });