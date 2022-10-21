Сотрудники военкоматов прекратят работу на границе с Грузией

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники военкоматов прекращают работу на пунктах пропуска "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" через границу России с Грузией и Южной Осетией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Рабочие группы прекращают свою работу на пунктах пропуска", - сказал собеседник агентства.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что поток граждан, пересекающих госграницу в Северной Осетии, схлынул.

"Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через госграницу отпала. Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном это люди из других регионов", - написал он.

После объявления в России частичной мобилизации на въездах в Северную Осетию, на "Верхнем Ларсе" и "Нижнем Зарамаге" появились мобильные оперативные группы из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они с 27 сентября вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.

2 октября заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев сообщил, что на КПП "Верхний Ларс" к тому моменту желающим выехать были вручены больше 180 повесток о мобилизации.