Арестован начальник контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимир Репин

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина, подозреваемого в получении особо крупной взятки.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив Репина под стражу на срок до 17 декабря, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Репину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с крупным штрафом.

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