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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

"Желтый" уровень террористической опасности в районе Крымского моста продлили до 3 ноября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится Крымский мост, продлен до 3 ноября, сообщает пресс-служба краевой администрации в воскресенье.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

"В соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности, оперативные и спасательные службы, медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин", - говорится в сообщении.

Также продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края Кондратьев подписал 8 октября из-за ЧП на Крымском мосту.

Краснодарский край Вениамин Кондратьев Крымский мост
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