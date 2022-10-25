На Кубани частично ограничат проезд грузовиков к Керченской паромной переправе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе, сообщает оперштаб региона.

"00:00 мск 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", - говорится в сообщении.

Постановление о частичном ограничении проезда грузового транспорта подписано губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым 25 октября.

Уточняется, что исключением на запрет перевозки будут грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры. Также через переправу продолжат перевозить скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

"Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут - от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым)", - добавили в оперштабе.

Для беспрепятственного провоза грузов министерство транспорта Краснодарского края по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор". Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Республики Крым составляет около 7 часов (387 км).

Как отмечается, введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия.