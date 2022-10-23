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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Крушение Су-30 в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, сообщили в воскресенье в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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"Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

"Степень ущерба на земле устанавливается, - сказали в ОАК. - Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами".

Су-30СМ (серийный модернизированный) - двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).

Иркутск Су-30 ОАК
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