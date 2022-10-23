Пожар на месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на месте падения самолета Су-30 в Иркутске, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

Позже пресс-служба ГУ МЧС уточнила, что пожар от падения Су-30 в Иркутске повредил одноэтажный жилой дом.

"Пострадал одноэтажный двухквартирный жилой дом. Жителей в момент падения самолета дома не было. На месте продолжают работать пожарные и спасатели", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС, СКР и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщали о том, что Су-30 упал на двухэтажный жилой дом.

После падения самолета в Иркутске подготовлен пункт временного размещения, сообщил мэр города Руслан Болотов. "Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, он вместе с губернатором области Игорем Кобзевым находится на месте. "Проводим оценку ситуации. Пожарные ликвидировали открытое горение", - подтвердил Болотов.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, 150 домов оказались без электричества после падения самолета.

Крушение Су-30 произошло в частном секторе Иркутска, оба летчика погибли. На месте падения произошел пожар на 200 кв. м.

По факту крушения СКР возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.