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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Два пилота упавшего в Иркутске самолета погибли

Два пилота упавшего в Иркутске самолета погибли
Пожар после падения истребителя Су-30 в Иркутске. Снимок с видео
Фото: Дмитрий Емчук/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Два пилота погибли в результате крушения военного истребителя Су-30 в Иркутске, подтвердила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Погибли два пилота, жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что пожар на месте крушения Су-30 локализован.

Губернатор региона Игорь Кобзев также сообщил, что при крушении самолета в Иркутске никто из местных жителей не пострадал.

"Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия ликвидируют открытое горение.

Ранее сообщалось о падении в Иркутске самолета Су-30. Кобзев информировал, что, по предварительным данным, борт упал на двухэтажный дом.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

Иркутск Су-30
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