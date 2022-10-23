Самолет Су-30 упал на дом в Иркутске

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории Су. Выехал на место", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области уточняет, что во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. "Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте крушения произошло возгорание.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.