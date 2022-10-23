Комиссия создана для расследования крушения самолета в Иркутске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Расследованием падения самолета Су-30 в Иркутске будет также заниматься комиссия специалистов предприятий авиационной промышленности и профильных институтов, сообщил в воскресенье губернатор Игорь Кобзев.

"Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кобзев также сообщил, что власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления маневренного фонда и выплат по утрате имущества после падения самолета в Иркутске. "Один на один с бедой жителей не оставим", - сказал губернатор.

Крушение самолета Су-30 произошло в воскресенье в частном секторе Иркутска, оба летчика погибли. На месте падения произошел пожар на 200 кв. м. Он уже ликвидирован.

По факту крушения СКР возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.