На "Гостехе" запущена первая государственная информационная система

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - На единой цифровой платформе "Гостех" запущена первая государственная информационная система (ГИС), ею стал сервис Росимущества "Федеральное имущество онлайн", сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер через пресс-службу сообщил, что ГИС Росимущества должна автоматизировать работу пользователей и сотрудников ведомства, позволив решать задачи максимально бесшовно и эффективно.

"В перспективе, за счет более активного вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого федерального имущества, например, земельных участков, увеличатся поступления в бюджет", - добавил он.

Сервис интегрирован с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также аттестован по всем требованиям информационной безопасности. ГИС состоит из четырех интегрированных между собой сервисов: "Маркетплейс", "Личный кабинет заявителя", "Личный кабинет арендатора" и "Подсистема обработки обращений".

В "Маркетплейсе" собрана подробная информация об объектах недвижимого имущества казны, реализованы фильтры и поиск по характеристикам. В "Личном кабинете заявителя" пользователи могут подать заявление и заключить сделку по выкупу или аренде выбранного объекта. "Личный кабинет арендатора" позволяет в режиме онлайн вести взаиморасчеты по договорам и решать наиболее востребованные жизненные ситуации арендаторов. "Подсистема обработки обращений"- для решения дистанционно возникающих при аренде вопросов с ведомством, а также автоматизации работы сотрудников Росимущества, пояснили в аппарате вице-премьера.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "Гостех" проходит с 1 ноября 2020 года. Задачами эксперимента являются создание, перевод и развитие государственных информационных систем и их компонентов, которые обеспечат комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом на платформе "Гостех". На прошлой неделе правительство утвердило концепцию дальнейшего развития платформы.