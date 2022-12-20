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Правительство утвердило положение о платформе "Гостех"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило положение о единой цифровой платформе "Гостех", на которую с 2023 года будут обязаны перейти госорганы. Положение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В нем говорится, что "Гостех" создается для сокращения сроков создания и развития государственных информационных систем (ГИС) и поддержки отечественных IT-решений.

Предусмотрено создание каталога цифровых продуктов платформы "Гостех".

На платформе планируется унификация механизмов информационной безопасности. Безопасность сервисов, работающих в облачной инфраструктуре, будет обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла ГИС.

"Гостехом" смогут пользоваться органы местного самоуправления, государственные предприятия, госкорпорации и госкомпании, более 50% доли в которых принадлежит государству.

Оператором платформы "Гостех" будет Минцифры. По решению ведомства эти функции могут быть переданы определяемому им государственному казенному учреждению.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "Гостех" проходит с 1 ноября 2020 года. Задачами эксперимента являются создание, перевод и развитие государственных информационных систем и их компонентов, которые обеспечат комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом на платформе "Гостех".

В начале декабря правительство утвердило положение о двух ГИС, обеспечивающих функционирование "Гостеха": "Госмаркет" и "Управление платформой "ГосТех"".

ГИС "Управление платформой "Гостех" входит в состав единой цифровой платформы "Гостех". Она будет предоставлять инструменты управления разработкой, тестированием и разворачиванием государственных информационных систем, разрабатываемых на платформе "Гостех".

С помощью "Госмаркета" ИТ-компании будут добавлять свои продукты, чтобы пользователи платформы "Гостех" включали их в свои ГИС.

Как сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство приняло все необходимые для функционирования платформы "Гостех" нормативные акты.

Гостех Правительство ГИС Минцифры Дмитрий Чернышенко Госмаркет
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