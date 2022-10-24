Основными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотов

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий причин произошедшего накануне крушения истребителя Су-30 в Иркутске, сообщается в понедельник в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится дополнительный осмотр места происшествия, "изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно".

"Допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома", - говорится в сообщении.

Крушение самолета Су-30, принадлежащего авиапредприятию, произошло в воскресенье в частном секторе Иркутска, оба пилота погибли. На месте падения произошел пожар на площади 200 кв. м. Поврежден одноэтажный двухквартирный жилой дом. Среди жителей пострадавших нет.

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).