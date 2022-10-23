По факту крушения самолета Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения военного самолета авиапредприятия в Иркутске, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании", - говорится в пресс-релизе.

В СКР добавили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов.

В воскресенье, 23 октября, самолет Су-30 упал на 2-этажный деревянный дом. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жертв среди жителей нет. Оба пилота погибли. Самолет был без боекомплекта.