В Херсонской области сообщили о повышении на 1,5 м уровня воды в Днепре ниже Каховской ГЭС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Уровень воды в Днепре в Херсонской области ниже Каховской ГЭС после начала массового сброса поднялся на 1,5 метра, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Уровень воды ниже ГЭС высокий, и сброс продолжается... На 1,5 метра вода сейчас выше от уреза (линии пересечения водной поверхности с поверхностью суши - ИФ) того, который обычно у нас в это время есть. Это значительная масса воды. Сброс мы осуществляем заблаговременно, чтобы уменьшить массу воды, которую сейчас сдерживает дамба Каховской ГЭС", - сказал он журналистам.

Леонтьев уточнил, что сброс воды Каховской ГЭС начался неделю назад на фоне постоянных обстрелов территории электростанции. По его словам, "удары украинских ракет, прежде всего, нацелены, конечно, на гидроэлектростанцию и подъездные пути к ней".

Ранее в понедельник экстренные службы Херсонской области сообщили о 19 ракетах HIMARS и "Ольха", выпущенных украинскими военными по Новой Каховке, большая часть из них были перехвачены ПВО, три ракеты попали по Каховской ГЭС.

Власти Херсонской области на минувшей неделе объявили о перемещении жителей нескольких муниципалитетов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра. Врио губернатора Владимр Сальдо объяснил такое решение участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.