Утверждено обвинительное заключение по делу экс-губернатора Белозерцева

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля.

Дело передано в Верховный суд России, который просят изменить территориальную подсудность дела, сообщило надзорное ведомство.

По делу также проходят жена Шпигеля Евгения, гендиректор ОАО "Фармация" Антон Колосков, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

По версии следствия, "с июня 2019 года по сентябрь 2020 года председатель совета директоров ООО "Биотек" и фактический руководитель ОАО "Фармация" Борис Шпигель, учредитель названных организаций Евгения Шпигель, а также генеральный директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, действуя в составе организованной группы через посредников Федотова и Маркова, передали губернатору Пензенской области Белозерцеву взятку в виде денег, иного имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 млн рублей". Следствие полагает, что взятки передавались за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Экс-губернатору также вменяют незаконное приобретение пистолета Макарова и 96 патронов к нему.

Шпигель и Белозерцев вины не признают.

Фигурантв дела задержали в марте 2021 года.