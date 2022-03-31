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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

У арестованного бизнесмена Шпигеля диагностирован инфаркт и коронавирус

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - У арестованного по делу о коррупции председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля случился инфаркт, сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

"Шпигель находится сейчас в ГКБ Плетнева, у него диагностирован острый инфаркт миокарда и COVID. Ему необходима специализированная помощь по обоим направлениям ",- сказала Дружинина.

По ее словам, члены ОНК опасаются, что Шпигеля могут вернуть в СИЗО из гражданской больницы и там будет сложно оказывать ему реанимационное сопровождение, в котором нуждается бизнесмен.

"Это уже третий инфаркт у Шпигеля, и врачи опасаются что четвертого уже не будет", - сказала член ОНК.

Ранее Дружинина сообщала, что Шпигель был госпитализирован из СИЗО в предынфарктном состоянии в гражданскую больницу.

Дело о коррупции в Пензенской области

Шпигель, экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны в марте 2021 года.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей на сумму более чем в 31 млн руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение губернатору передавалось за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Ранее в ОНК неоднократно сообщали о проблемах с сердцем у Шпигеля и необходимости его освобождения из-под стражи в связи с состоянием здоровья.

Борис Шпигель ОНК Ольга Дружинина
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