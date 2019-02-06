Малому бизнесу разрешат закупать у россиян грибы и ягоды

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям согласился с тем, что закупку у населения собранных в лесу грибов и ягод (дикоросов) могут осуществлять не только заготконторы, но и представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели.

Соответствующие поправки были одобрены в среду на заседании комитета.

"Мы слишком сузили спектр тех организаций, которые могут осуществлять заготовку. И поэтому ко второму чтению мы расширили (этот спектр) и предложили, что закупка такой продукции у населения может осуществляться не только в рамках потребкооперации, но в том числе в рамках сельхозкооперации, субъектами малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями, то есть, теми, кто захочет реализовывать такую деятельность", - сказал в среду на заседании комитета его председатель Николай Николаев.

Соответствующие поправки члены комитета поддержали.

Законопроект 12 декабря 2018 года был принят в первом чтении. Он внесен группой депутатов во главе с Николаевым.

Сам глава комитета ранее, комментируя проект закона, отметил, что в статье 217 Налогового кодекса РФ уже прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Однако этой статьей никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. "Законопроект устраняет несоответствие", - Николаев.

"Из-за ошибок в законодательстве люди потеряли возможность зарабатывать, но одновременно потеряла и страна. Сегодня мы используем всего от 1,5% до 3% эксплуатационных запасов лесных даров, а спрос на экологически чистую продукцию растет. Наши ягоды и грибы - лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ", - считает Николаев.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в лесах России произрастают сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, эксплуатационные запасы самых распространенных из них составляют, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, 7,4 млн тонн, а биологические запасы - 13,4 млн тонн.

Ранее Николаев привел данные, что в настоящее время запасы древесины в РФ составляют 84 млрд кубометров, в них произрастает более 13 млн тонн грибов, ягод и орехов, 7,5 млн тонн из которых доступна для сбора.

По оценке Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, Россия к 2024 году может увеличить экспорт дикорастущих растений и грибов до $1 млрд.