Главные новости
В миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеВ РоссииСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяца
В России

Малому бизнесу разрешат закупать у россиян грибы и ягоды

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям согласился с тем, что закупку у населения собранных в лесу грибов и ягод (дикоросов) могут осуществлять не только заготконторы, но и представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели.

Соответствующие поправки были одобрены в среду на заседании комитета.

"Мы слишком сузили спектр тех организаций, которые могут осуществлять заготовку. И поэтому ко второму чтению мы расширили (этот спектр) и предложили, что закупка такой продукции у населения может осуществляться не только в рамках потребкооперации, но в том числе в рамках сельхозкооперации, субъектами малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями, то есть, теми, кто захочет реализовывать такую деятельность", - сказал в среду на заседании комитета его председатель Николай Николаев.

Соответствующие поправки члены комитета поддержали.

Законопроект 12 декабря 2018 года был принят в первом чтении. Он внесен группой депутатов во главе с Николаевым.

Сам глава комитета ранее, комментируя проект закона, отметил, что в статье 217 Налогового кодекса РФ уже прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Однако этой статьей никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. "Законопроект устраняет несоответствие", - Николаев.

"Из-за ошибок в законодательстве люди потеряли возможность зарабатывать, но одновременно потеряла и страна. Сегодня мы используем всего от 1,5% до 3% эксплуатационных запасов лесных даров, а спрос на экологически чистую продукцию растет. Наши ягоды и грибы - лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ", - считает Николаев.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в лесах России произрастают сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, эксплуатационные запасы самых распространенных из них составляют, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, 7,4 млн тонн, а биологические запасы - 13,4 млн тонн.

Ранее Николаев привел данные, что в настоящее время запасы древесины в РФ составляют 84 млрд кубометров, в них произрастает более 13 млн тонн грибов, ягод и орехов, 7,5 млн тонн из которых доступна для сбора.

По оценке Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, Россия к 2024 году может увеличить экспорт дикорастущих растений и грибов до $1 млрд.

Теги: Госдума

Новости по теме

В России
Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снегаПетербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега
Уполномоченный по правам человека заявил, что в городе стало опасно выходить на улицуПодробнее
 Приставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторамПриставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторам
В ФССП предполагают, что на должников может распространиться закон о защите прав физлиц при взыскании задолженностиПодробнее
 Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяца
Защита футболистов просила суд отпустить их под залогПодробнее
 Депутат думы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание для младших классовДепутат думы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание для младших классов
Елена Дерягина отметила, что школьники выбрасывают много еды, и высказалась за адресную помощьПодробнее
Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовМуниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов
Как пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХПодробнее
 Минпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономике
Автору предложили написать о планах экономического прорыва и импортозамещении, чтобы вызвать у учащихся гордость за странуПодробнее
 Два топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу АрашуковыхДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу Арашуковых
Их подозревают в причастности к хищению газа на 30 млрд рублейПодробнее
 ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО
Проект затронет смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры весом до 10 кгПодробнее
 Суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Навальному
Оппозиционер должен будет удалить и опровергнуть материалы расследования ФБК о поставках продовольствия РосгвардииПодробнее
 Глава Ростуризма отправлен в отставкуГлава Ростуризма отправлен в отставку
Министерству экономического развития поручили активнее курировать полномочия этого ведомстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Фотохроника 5 февраля6 фото
05 февраля
Фотохроника 5 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеВ РоссииСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаВ РоссииДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома"объявлены в розыск по делу АрашуковыхВ РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Медведев сравнил получение Нобелевской премии с победой на футбольном ЧМ

Гендиректора производителя водки "Пять озер" и "Хаски" отпустили из СИЗО под домашний арест

В офис "Эха Москвы в Пскове" пришли с обысками по делу об оправдании терроризма

Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега

Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снегаУполномоченный по правам человека заявил, что в городе стало опасно выходить на улицу Подробнее

Жителя Техаса убила взорвавшаяся электронная сигарета

Малому бизнесу разрешат закупать у россиян грибы и ягоды

Замгоссекретаря США сочла преждевременным говорить о разработке аналога ДРСМД

Ученые засомневались в целесообразности выращивания хлопка в Крыму после первого урожая

В Запорожье осквернили храм Украинской православной церкви

Выделен участок под строительство станции "Кленовый бульвар" московского метро

Путин поручил властям Москвы рассмотреть вопрос о памятнике Михаилу Ульянову

Двое россиян вошли в список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на украинских выборах

Жителей Кандалакши испугало облако из угольной пыли

Российские военные в Сирии провели гуманитарный конвой ООН к контролируемой США зоне

Инфантино оказался единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Приставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторам

Приставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторамВ ФССП предполагают, что на должников может распространиться закон о защите прав физлиц при взыскании задолженности Подробнее

Из-за содержания в Приморье косаток и белух в "китовой тюрьме" возбудили административные дела

Защита обжалует продление ареста Мамаева и Кокорина

Объединение футбольных болельщиков в Набережных Челнах признали экстремистским

Экс-сотрудницу воронежского банка заподозрили в хищении у вкладчиков 24 млн руб.

Два человека пострадали при пожаре на шахте в Воркуте

Акции "Энел Россия" упали к уровням середины января на Московской бирже

"Единая Россия" выступила против отмены бесплатного питания для школьников

Инфляция в РФ в январе составила 1% и в годовом выражении ускорилась до 5%

Экс-глава МЧС Пучков займется проблемами гидроавиации в ОАК

Путин отменил часть введенных против Турции мер

Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяца

Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаЗащита футболистов просила суд отпустить их под залог Подробнее

Делегация России не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Монтевидео

Молдавские социалисты в случае прихода к власти пообещали отменить все антироссийские решения правящей партии

Гражданин Дании осужден за организацию орловской общины "Свидетелей Иеговы"

Путин рассказал об экономическом смысле уничтожения продуктов

Янукович рассказал, как повредил ногу во время игры в теннис

Экс-глава района Бурятии получил условный срок за хищение почти на 40 млн рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');