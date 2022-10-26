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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

В России за сутки COVID-19 заболели 7,5 тыс. человек

По сравнению с прошлыми сутками число новых заражений выросло на 940, до сегодняшнего дня в течение шести дней заболеваемость снижалась

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,5 тысячи случаев, скончались 80 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 7 518 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 451 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах РФ, снижение - в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 578 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 940. До сегодняшнего дня в течение шести дней отмечалось снижение заболеваемости.

За минувшие сутки скончались 80 человек, накануне сообщалось о 84 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 517 человек, или на 10,8% меньше в сравнении с 25 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 394 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 790 умерших и 20 751 864 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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