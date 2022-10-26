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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Попова заявила, что рисков для россиян из-за создания в США гибридного вируса COVID нет

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рисков для россиян в связи с созданием учеными в США более смертельного варианта коронавируса нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наши эксперты считают, что никаких рисков от этого научного исследования для россиян нет. Но, вместе с тем, сам факт проведения таких исследований, которые в результате генно-инженерных изменений вируса ведут к усилению его патогенности, мне кажется, что это вопрос для отдельной оценки научно-экспертным сообществом", - сказала Попова журналистам в среду.

Она также отметила, что создание такого варианта вируса необходимо оценить в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ученые Бостонского университета создали в лабораторных экспериментах новый смертельный штамм COVID-19, "скрестив" оригинальный "уханьский" штамм коронавируса с разновидностью "омикрона". Гибридный вирус оказался крайне опасным: в ходе исследования он убил 80% зараженных мышей, в то время как "чистый" "омикрон" не привел ни к одному летальному исходу у зараженных грызунов.

Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор США
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