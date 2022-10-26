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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Шойгу в разговоре с индийским коллегой заявил о возможных провокациях Киева с "грязной бомбой"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой военного ведомства Индии выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением "грязной бомбы", сообщило Минобороны РФ в среду.

"26 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Республики Индии Раджнатха Сингха. Обсуждена ситуация на Украине", - говорится в сообщении.

"Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - заявило Минобороны РФ.

23 октября военное ведомство РФ сообщало о телефонных переговорах по Украине министра обороны Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Также 23 октября Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

В сообщениях по итогам переговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании Минобороны РФ отмечало, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Минобороны Сергей Шойгу Индия
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