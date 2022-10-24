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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Песков подчеркнул, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна, и дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет.

"Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны (Сергеем Шойгу - ИФ), дальше уже их дело - верить или не верить", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Госдепартамента США о том, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция не верят предупреждению министра обороны Сергея Шойгу об угрозе применения Киевом "грязной бомбы".

Накануне Шойгу провел отдельные телефонные разговоры с главами военных ведомств США, Великобритании, а также Франции.

Дмитрий Песков Украина Сергей Шойгу
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