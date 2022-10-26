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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Шойгу выразил китайскому коллеге озабоченность из-за возможных провокаций Киева с "грязной бомбой"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду провел переговоры по видеоконференцсвязи с главой военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах Шойгу и министра обороны Индии Раджнатха Сингха. В ходе этих переговоров Шойгу также выразил "озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Сергей Шойгу Китай
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