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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В РФ выявлены два новых более заразных подварианта коронавируса

В РФ выявлены два новых более заразных подварианта коронавируса
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В России выявлены случаи заболевания подвариантами "омикрон"-штамма коронавируса BQ.1.1, получившего название "цербер", и ВQ.1, которые являются более заразными. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноваривнта, это ВQ.1.1 и ВQ.1. Один из них был привезен из-за рубежа в РФ. И мы предполагаем дальнейшее развитие ситуации в части распространения новых геновариантов", - сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что, по данным исследований, новые геноварианты обладают еще большей контагиозностью. При этом, клинические проявления заболевания практически не изменились, что дает возможность предполагать, что сформированная иммунная прослойка у населения "позволит избежать нам резких пиков".

В целом же, основную долю новых случаев составляют подварианты "омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5.

Основными способами защиты, по словам главы Роспотребнадзора, остается ношение масок в местах массового скопления людей, чистые руки и здоровый иммунитет.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении нового подварианта коронавируса, получившего название "цербер". Отмечалось, что в его геноме есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения коронавирусом. Все это, по данным СМИ, которые ссылаются на ученых, может привести к новой волне заболеваемости в Европе.

Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2022 годаПандемия коронавируса
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