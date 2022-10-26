Роспотребнадзор не исключил роста заболеваемости COVID-19 в конце осени

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В России в конце осени возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но резкого взлета числа заражений не ожидается и возвращение ковид-ограничений не планируется, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нынешнюю ситуацию с коронавирусом она оценила как управляемую.

"На сегодняшний день прогнозов резкого, угрожающего роста (заболеваемости) нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя, как сезонная инфекция, респираторная инфекция, вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем, - сказал Попова. - Никаких мер ограничительных на сегодняшний день вводить не планируется, потому что для этого нет никаких оснований".

Роспотребнадзор 1 июля отменил ряд коронавирусных ограничений, в том числе и масочный режим, в связи с улучшением ситуации с COVID-19.