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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Шойгу заявил о заинтересованности Запада в уничтожении экономики и военного потенциала РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад заинтересован в уничтожении экономики и военного потенциала России.

"Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия - уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, Вашингтон стремится использовать сложившуюся ситуацию "для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе - своих союзников в Европе".

Шойгу также заявил, что страны Запада поощряют эскалацию конфликта на Украине.

"Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, "киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита". "Но всего этого страны Запада стараются не замечать. Более того - поощряют эскалацию конфликта на Украине", - заявил Шойгу.

Шойгу также отметил, что РФ известно "о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО".

"Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - заявил министр обороны РФ.

"США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например - провокации в отношении Запорожской АЭС", - отметил он.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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