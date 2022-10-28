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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В России за сутки COVID-19 заразились 7,6 тыс. человек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,6 тысячи случаев, скончались 78 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 7 606 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 268 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", - сообщили в оперштабе.

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Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 849 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 243.

За минувшие сутки скончались 78 человек, накануне сообщалось о 82 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 685 человек, или на 2,9% меньше в сравнении с 27 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 409 815 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 950 умерших и 20 775 589 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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