Губернатор Севастополя заявил, что военные отбили атаку беспилотников

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Беспилотники, в том числе летательные и надводные, атаковавшие акваторию Севастопольской бухты, уничтожены, они не нанесли серьезного ущерба инфраструктуре, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня, начиная с 4:30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев также сообщил, что все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

"В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал", - добавил он.

Рейд временно перекрыт, паромы и катера не ходят.

Накануне губернатор Севастополя продлил в городе до 12 ноября действие высокого, "желтого" уровня террористической опасности, введенного в конце июля.