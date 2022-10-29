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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Рейд Севастопольской бухты закрыт после атаки беспилотников

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рейд Севастопольской бухты временно закрыли для паромов и катеров после атаки беспилотников, которая произошла в ночь на субботу, сообщили в правительстве города.

"Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах", - сообщается в телеграм-канале правительства Севастополя.

Об атаке беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте ранее сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, нападение отразили корабли Черноморского флота. Жители города сообщили с соцсетях, что слышали несколько громких взрывов в центре города и видели вспышки в небе.

В пятницу власти Севастополя продлили в городе действие высокого "желтого" уровня террористической опасности, введенного в конце июля, еще, как минимум, до 12 ноября.

Военный совет Черноморского флота на заседании 28 октября принял решение по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе и совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий.

В ночь на 27 октября Балаклавская ТЭС в Севастополе была атакована беспилотником, загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Критических повреждений нанесено не было, электроснабжение Севастополя не нарушалось.

Севастополь
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