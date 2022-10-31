В Херсонской области сообщили о попытке украинских военных прорвать линию обороны

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные днем в понедельник пытались прорвать линию обороны в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Только что на Бериславском направлении украинские националисты попытались атаковать, но атака была отбита", - сказал он в своем видеообращении в телеграм-канале.

По данным Стремоусова, было уничтожено два украинских танка. "Сейчас уточняется информацию по количеству личного состава", - добавил он.

18 октября власти Херсонской области объявили о начале массового перемещения жителей на левый берег Днепра. О завершении основных мероприятий по эвакуации было заявлено 28 октября. По последним данным, переехали на левый берег до 80 тыс. жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. На правом берегу региона, по данным местных властей, может оставаться до 170 тысяч человек.