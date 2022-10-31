Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

В Херсонской области сообщили о попытке украинских военных прорвать линию обороны

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные днем в понедельник пытались прорвать линию обороны в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Только что на Бериславском направлении украинские националисты попытались атаковать, но атака была отбита", - сказал он в своем видеообращении в телеграм-канале.

По данным Стремоусова, было уничтожено два украинских танка. "Сейчас уточняется информацию по количеству личного состава", - добавил он.

18 октября власти Херсонской области объявили о начале массового перемещения жителей на левый берег Днепра. О завершении основных мероприятий по эвакуации было заявлено 28 октября. По последним данным, переехали на левый берег до 80 тыс. жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. На правом берегу региона, по данным местных властей, может оставаться до 170 тысяч человек.

Хроника 24 февраля – 31 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область ВСУ Кирилл Стремоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации

Взрыв на Крымском мосту

Мосгорсуд признал законным арест двух россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Гособоронзаказ на 2022 год может быть уточнен под потребности армии в рамках СВО

Правительство одобрило поправки о праве ЦБ согласовывать закупку иностранного ПО для банков

Военная операция на Украине

Песков посоветовал ориентироваться на слова Шойгу о завершении частичной мобилизации

Песков усомнился в возможности реализации "зерновой сделки" без участия РФ

Песков усомнился в возможности реализации "зерновой сделки" без участия РФ

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году

Алекперов заявил о замещении почти всей импортной химии

Россиянам напомнили о длинных выходных на этой неделе

Россиянам напомнили о длинных выходных на этой неделе
Пандемия коронавируса

Число новых заболевших коронавирусом в РФ стало минимальным с 20 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });