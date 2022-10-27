Аксенов сообщил о завершении переправки всех желающих на левый берег Днепра в Херсонской области

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о завершении переправки всех желающих на левый берег Днепра в Херсонской области, он посетил переправу вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

"Переправа пустая. Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что вместе с Кириенко посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре. "Встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции. Людям сейчас непросто, делаем все возможное, чтобы их поддержать. Своих не бросаем", - написал глава Крыма.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что примерно 150-170 тысяч человек остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области. С момента объявления эвакуации на левый берег перебрались до 80 тысяч человек.

В городе Энергодаре Запорожской области расположена самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор. Как сообщалось, объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС".