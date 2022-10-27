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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

На правом берегу Днепра в Херсонской области осталось не менее 150 тысяч жителей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более 150 тысяч человек остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области после объявления о массовом перемещении населения на левобережье, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Людей в городе (Херсоне) и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается, наверное, где-то 150-170 тысяч. Точно определить сейчас невозможно", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Садольдо уточнил, что до начала перемещения населения на левый берег херсонская агломерация - Херсон и близлежащие населенные пункты - насчитывала порядка 320 тысяч жителей.

"По нашим подсчетным данным, выехали уже 51 тысяча организованно и до 30 тысяч жителей Херсона, которые имеют свои лодки, свои катера, имеют на левом берегу дачи", - добавил Сальдо.

В среду врио губернатора Херсонской области сообщил, что по примерным подсчетам после объявления массового перемещения на левый берег Днепра выехали порядка 70 тысяч жителей Херсонской области.

Решение о массовом перемещении жителей было принято властями региона в связи участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий из-за возможного разрушением плотины Каховской ГЭС.

Херсонская область
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