Глава Минцифры назвал условие для ограничения параллельного импорта

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что ограничивать параллельный импорт технологических продуктов не нужно до тех пор, пока не появятся конкурентноспособные российские аналоги. Он высказал это мнение на конференции Cnews "Информационные технологии завтра".

"Мы всегда за конкуренцию. Наверное, нет (необходимости ограничивать - ИФ). Наверное, все-таки здесь параллельный импорт позволяет нам обеспечить доступность оборудования для наших пользователей, влияет на цену", - сказал министр.

По его словам, параллельный импорт можно ограничить, когда в России появятся конкурентоспособные аналоги.

"Пока у нас не будет конкурентноспособных аналогов, нам кажется, что рано ограничивать параллельный импорт, потому что это может сказаться на пользователях, возникнет дефицит, стоимость вырастет и так далее. Поэтому мы за конкуренцию и мы должны в этой конкуренции научиться побеждать", - отметил Шадаев.