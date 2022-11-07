На внедрение российского ПО на предприятиях выделят 28 млрд рублей из бюджета

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство отобрало 216 проектов отечественного промышленного программного обеспечения, на их реализацию у Минцифры предусмотрено 28 млрд рублей из бюджета, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Изначально было представлено 335 проектов промышленного ПО, чиновники отобрали из них и утвердили 216 в следующих отраслях: металлургия, машиностроение, электроэнергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, ЖКХ и другие.

По словам вице-премьера, бюджетное финансирование на эти проекты будет выделено до конца 2022 года. Помимо этого, бизнес взял на себя обязательства профинансировать эти работы на сумму 155 млрд рублей, уточнил Чернышенко.

"Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформации всех ведомств вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них, поскольку бизнес, мы видим, взял на себя очень серьезные финансовые обязательства профинансировать эти работы на сумму свыше 155 млрд рублей", - сказал вице-премьер.

По его словам, это не только удовлетворит потребности отраслевых заказчиков, но и реализует экспортный потенциал отечественных решений. Первые результаты проектов предполагается получить в 2023 и 2024 годах.