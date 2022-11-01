Власти Херсонщины заявили о необходимости отселить из области еще более 70 тыс. жителей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Еще более 70 тыс. мирных жителей Херсонской области необходимо переместить из 15 км зоны эвакуации в связи с угрозой прорыва дамбы Каховской ГЭС и затопления территорий, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Количество людей... примерно 70-75 тысяч, которых нужно эвакуировать из 15 км зоны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

В понедельник врио губернатора региона заявил, что зона эвакуации в Херсонской области увеличивается на 15 км.

"Принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", - сказал он в своем обращении в телеграм-канале.

"Существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы", - заявил Сальдо.

По его словам, решение о расширении зоны эвакуации "позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований".

18 октября из-за участившихся обстрелов с украинской стороны и угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС власти Херсонской области объявили о начале массового перемещения жителей на левый берег Днепра. О завершении основных мероприятий по эвакуации было заявлено 28 октября. По последним данным, переехали на левый берег до 80 тыс. жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. На правом берегу, по данным местных властей, может оставаться до 170 тыс. человек.