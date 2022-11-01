В Минздраве не согласились с данными о 1,5 млн ВИЧ-инфицированных в России

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Количество людей, живущих с ВИЧ в России, по данным прошлого года, составило свыше 850 тыс., данные академика Вадима Покровского о 1,5 млн инфицированных в стране не верифицированы и носят оценочный характер, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

"Согласно данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 61 "Сведения о ВИЧ-инфекции", общее число людей, живущих с ВИЧ в нашей стране, в 2021 году составило 851 754. У 58 788 человек из них диагноз "ВИЧ-инфекция" в 2021 году был установлен впервые в жизни. Сведения об этих людях отражены в Федеральном регистре людей, живущих с ВИЧ, оператором которого является Минздрав России", - сказал Мазус журналистам во вторник.

По его словам, "остальные упомянутые спикером "факты" не верифицируемы, носят технический, оценочный характер и не могут служить объективными индикаторами, отражающим актуальную эпидемиологическую ситуацию".

При этом Мазус заявил, что в настоящее время наблюдается оптимистичный сценарий реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2030 года, с фактическими показателями снижения заболеваемости, опережающими целевые.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский заявил, что вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения РФ. По его словам, до 1,5 млн граждан в России инфицированы; число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией растет.