Мурашко заявил о ежегодном снижении числа ВИЧ-инфицированных в России

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В России в настоящее время проживает более 850 тыс. людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); в стране отмечается устойчивый тренд по ежегодному снижению числа новых больных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных. Важно - ему следуют все субъекты. Это говорит об ответственном подходе в реализации предусмотренных государственной и региональной стратегий, региональных планов, что является принципиальным условием для улучшения эпидситуации и картины по всей стране", - сказал Мурашко в ходе приветствия участникам VIII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Министр отметил, что, по данным за прошлый год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тыс. человек. "Это цифры меньше на 2% по сравнению с 2020 годом, но все-таки достаточно большие. Это и меньшее количество случаев, чем в 2019 году", - заявил глава Минздрава.

"Таким образом, согласно официальным данным за 2021 год, в России сегодня проживает чуть более 850 тыс. больных с ВИЧ-инфекцией. Этот факт мы подтверждаем и можем оперировать достоверными цифрами", - сказал Мурашко.

Кроме того, министр здравоохранения сообщил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. В 2021 году этот показатель составил более 28%.

"Сегодня мы вышли на доковидные цифры, а период пандемии прошли с минимальным снижением. Даже в 2020 коронавирусном году уровень скрининга составил чуть менее 25%", - заявил министр.