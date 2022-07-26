В Минпромторге заявили, что производители тестов на ВИЧ подтверждают поставки в РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия имеет собственные производства тест-систем и реагентов для диагностики ВИЧ-инфекции, говорить о невозможности тестирования в случае прекращения зарубежных поставок некорректно, сообщили в пресс-службе Минпромторга.



"На территории Российской Федерации зафиксированы производство и отгрузки соответствующей продукции, при этом по итогам I квартала 2022 года объем отгрузок увеличился на 16,9% к аналогичному периоду 2021 года, а объем производства - на 24,3%. Таким образом, говорить о невозможности тестирования на ВИЧ при риске прекращения поставок импортируемой продукции сегмента как минимум некорректно", - говорится в сообщении Минпромторга.



При этом зарубежные производители медизделий в данный момент "подтверждают продолжение поставок своей продукции в Россию".



По данным Минпромторга, в настоящий момент в государственном реестре медизделий имеется 47 регистрационных удостоверений на производство тест-систем для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека, 25 из которых принадлежит пяти российским производителям; 91 удостоверение на производство наборов реагентов для таких систем, 62 из которых принадлежит 14 отечественным производителям; 15 разрешений на производство контрольных реагентов, 2 из них выдано двум организациям в РФ.



"В части производства тест-систем на базе методов ПЦР, ИФА и необходимых реагентов для них российскими производителями накоплены необходимые компетенции - сейчас локальное производство могут осуществлять многие российские компании, в том числе ООО "НПО "Диагностические системы", АО "Вектор-Бест", ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ЗАО "ЭКОлаб", ООО "НПФ Синтол", ООО "ДНК-Технология ТС", - отмечается в сообщении.



В министерстве добавили, что в России ведутся разработки перспективных тест-систем, работающих по методу проточной цитометрии. Так, компания ООО "Лаборатория Константа" уже получила регистрационное удостоверение собственный набор реагентов "КЛИМ-Тест" для иммунодиагностики по данной методике.



Ранее в понедельник газета РБК со ссылкой на доклад коалиции по готовности к лечению (ITPC) сообщила, что в настоящий момент доля зарубежных тест-систем для определения иммунного статуса (наличия иммунодефицита) на российском рынке составляет 97%, для оценки вирусной нагрузки - 31%, а на резистентность к лекарствам против ВИЧ - 72%, они производятся в том числе странами, которые Россия считает недружественными. Часть из таких уже закупленных тест-систем "требуют" обязательного использования реагентов и расходных материалов той же компании-производителя. По словам главы отдела мониторинга ассоциации Натальи Егоровой, в ближайшее время заместить зарубежные тест-системы на ВИЧ невозможно.