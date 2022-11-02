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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Раненного в Усть-Илимске военкома перевели из реанимации в обычную палату

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Военного комиссара Александра Елисеева, в которого стрелял 26 сентября посетитель военкомата в Усть-Илимске, перевели из реанимации в обычную палату, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Иркутской области. Состояние пациента там назвали стабильным.

Елисеев был тяжело ранен, когда 25-летний мужчина открыл стрельбу в помещении военкомата в Усть-Илимске. По факту было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ст.222 УК). Подозреваемого арестовали.

Елисеев был сначала доставлен в местную больницу, а на следующий день его бортом санавиации перевезли в Иркутск и положили в областную клиническую больницу. 29 сентября его вывели из медикаментозной комы.

Усть-Илимск Минздрав Иркутская область Александр Елисеев
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