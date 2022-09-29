Раненого при стрельбе в Иркутской области военкома вывели из медикаментозной комы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Военного комиссара, раненного при стрельбе в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, вывели из медикаментозной комы, сообщил губернатор Игорь Кобзев в четверг.

"Александра Владимировича (военкома Елисеева - ИФ) вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в понедельник в военкомате в Усть-Илимске молодой человек открыл стрельбу по военному комиссару. Пострадавший был доставлен в местную больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными ранениями, находился в реанимации. Во вторник бортом санавиации пострадавший был доставлен в Иркутск. Он госпитализирован в областную клиническую больницу.