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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В РФ COVID-19 за сутки заболели почти 6,4 тыс. человек

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,4 тыс. случаев, скончались 68 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 6 385 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 320 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 252 заболевших (минимум с конца июля), число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 133.

За минувшие сутки скончался 68 человек, накануне сообщалось о 72 умерших.

"Выздоровели за сутки 10 241 человек, или на 10% больше в сравнении с 1 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 441 143 случая заражения коронавирусной инфекцией, 390 315 умерших и 20 822 746 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
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