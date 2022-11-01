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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Песков не в курсе, ревакцинировался ли Путин от коронавируса

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин от коронавируса.

Пандемия коронавируса

"Нет, по-прежнему не могу, - сказал он на брифинге, на соответствующий вопрос. - Не располагаю такой информацией".

По словам Пескова, ради обеспечения безопасности президента "принимаются все необходимые меры предосторожности".

В июле он так же ответил на вопрос о ревакцинации президента и пообещал тогда это выяснить.

1 июля он говорил, что в Кремле сохраняется масочный режим, хотя в Москве его отменили еще в марте. 25 июля он подтверждал, что почти во всех подразделениях администрации президента сохраняются особые ковид-ограничения, поскольку речь идет о здоровье главы государства.

В октябре отсутствие масок у участников саммите в Астане и отказ от социального дистанцирования Песков объяснил рабочей необходимостью: "На таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию". Он добавил, что при этом проверки здоровья продолжаются, "все сдают тесты, в том числе и главы государств".

Владимир Путин Дмитрий Песков Кремль Астана
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