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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

В РФ зафиксирован минимальный с конца июля суточный прирост заболевших COVID-19

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ стал минимальным с конца июля, составив 5 252 случая, скончались 72 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 5 252 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 485 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 202,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение - в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 491 человека.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 5 781 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 529. Число заболевших стало минимальным с 19 июля.

За минувшие сутки скончались 72 человека, накануне сообщалось о 71 умершем.

"Выздоровели за сутки 9 308 человек, или на 31,6% больше в сравнении с 31 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 434 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 247 умерших и 20 812 505 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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